Ajax-Sportchef schmeißt hin

Bei Ajax Amsterdam werden die Folgen einer enttäuschenden Saison zunehmend spürbar. Wie die Zeitung ‚De Telegraaf‘ berichtet, verhandelt Gerry Hamstra, Technischer Direktor bei den Niederländern, mit dem Klub über eine Vertragsauflösung. Die Initiative sei vom 52-Jährigen selbst ausgegangen, wobei die bevorstehende Verpflichtung des Noch-Liverpoolers Julian Ward eine große Rolle für Hamstras Entscheidung gespielt habe.

Der Niederländer ist in Amsterdam einer der Hauptverantwortlichen für die Transfers. Diese zeigten seit dem Sommer nicht die gewünschte Wirkung. Ajax startete schwach in die Saison und entließ Trainer Alfred Schreuder, bei dessen Anstellung Hamstra ebenfalls federführend gewesen sein soll. Erst unter Johnny Heitinga (39) läuft es bei den Amsterdamern besser, wenngleich die Mannschaft am Wochenende mit 2:3 gegen Feyenoord Rotterdam verlor und nun kaum noch Chancen auf die Meisterschaft hat.

