Everton angelt nach Cornet

Auf der Suche nach neuen Offensivkräften wanderte der Blick des FC Everton auch ins englische Unterhaus. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befinden sich die Toffees in Gesprächen mit dem FC Burnley, um einen Transfer von Maxwel Cornet (25) einzufädeln. Über die Ablösemodalitäten sind sich die Klubs noch nicht einig geworden – die Diskussionen dauern derweil an, heißt es weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cornet kam im vergangenen Sommer für kolportierte 15 Millionen Euro ins Turf Moor. In seiner Debütsaison auf englischem Boden überzeugte der Ivorer mit neun Toren und einer Vorlage in 26 Ligaspielen. Cornets gute Leistungen reichten jedoch nicht, um Burnleys Abstieg in die Championship zu verhindern. Mit einem Wechsel zu Everton bliebe dem Außenbahnspieler der Gang in die zweithöchste Spielklasse erspart.