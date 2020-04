Werder lehnt Di Santo ab

Eine Wiedervereinigung von Werder Bremen und Angreifer Franco Di Santo wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ haben die Grün-Weißen kein Interesse daran, den 31-jährigen Argentinier zurück an die Weser zu holen.

Di Santo selbst brachte sich am gestrigen Montag per Interview bei Werder ins Spiel. „Ich habe immer gesagt, dass ich mit Bremen eine besondere Verbundenheit habe. Das war mein erster Verein in Deutschland, auch als ich bei Schalke war und gefragt wurde, habe ich immer gesagt, dass Werder Bremen mein Klub ist“, sagte der Stürmer im ‚Weser-Kurier‘, „deswegen wäre es für mich eine Freude, zurück zu Werder zu kommen.“ Noch bis zum Jahresende steht Di Santo beim brasilianischen Klub Atlético Mineiro unter Vertrag.