Heldt kommentiert VfB-Gerüchte

Horst Heldt hat sich zu den Gerüchten um ein Comeback beim VfB Stuttgart geäußert. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der 53-Jährige: „Mitteilen kann ich Ihnen nichts, aber ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass da mein Name erwähnt wird. Ich habe aber auch gelesen, dass ich morgen am Freitag bei einer Sitzung dabei bin, da kann ich Ihnen versichern, dass ich bei keiner Sitzung in Stuttgart bin. […] Aber ansonsten macht es keinen Sinn, irgendetwas zu kommentieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Held bekräftigt, dass er „natürlich“ das Ziel hat, „wieder im Fußball einzusteigen“. Ein Dementi klingt jedenfalls anders. Zur Erläuterung: Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Heldt als neuer Sportvorstand bei den Schwaben im Gespräch.