HSV: Walter- & Boldt-Verlängerung bis Weihnachten?

Der Hamburger SV will in den kommenden Wochen entscheiden, wie es mit Cheftrainer Tim Walter und Sportvorstand Jonas Boldt weitergeht. Laut der ‚Sport Bild‘ will der Aufsichtsrat der Hanseaten die verbleibenden fünf Ligaspiele bis zur WM-Pause abwarten, ob die auslaufenden Verträge des Duos verlängert werden. Bis Weihnachten könnte die Personalplanung also abgeschlossen sein.

Grundsätzlich stehen die Chancen darauf gut, jedoch rutschte der HSV nach der 0:3-Niederlage im Stadtderby gegen den FC St. Pauli auf Rang drei ab. Sollten die Rothosen weiter in der Tabelle nach unten rutschen, wird es offenbar eng für beide. Während Boldt seit 2019 in Hamburg für die Kaderplanung und Transfers verantwortlich ist, steht Walter seit Sommer 2021 als Trainer an der Seitenlinie. Das Duo soll dafür sorgen, dass dem HSV nach fünf Jahren Liga zwei der Aufstieg gelingt.