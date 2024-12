Klare Ansage: Mbappé-Schwur an Perez

Kylian Mbappé will im neuen Jahr bei Real Madrid so richtig durchstarten. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der französische Stürmerstar in einem Vieraugengespräch mit Florentino Perez klargemacht, dass er das Vertrauen, das der Präsident der Königlichen in ihn gesetzt hat, in der Zukunft zurückzahlen wird: „Niemand wird meine Verpflichtung bereuen.“ Im Anschluss an das Spiel gegen den FC Sevilla (4:2), in dem der 25-Jährige einen Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete, versicherte Mbappé, dass er Perez zu Dank verpflichtet sei und kündigte an: „Ich will 2025 Titel gewinnen.“

Mbappé kam im Sommer ablösefrei von Paris St. Germain in die spanische Hauptstadt und hatte vor allem zu Saisonbeginn mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen. Trotz seiner 18 Torbeteiligungen in 24 Pflichtspielen gilt der Offensivstar noch immer nicht als angekommen bei seinem neuen Klub. Unterstützung erhielt Mbappé nach dem Sevilla-Sieg jedoch von seinem Trainer Carlo Ancelotti: „Seine Anpassungszeit ist vorbei. Er hat bereits eine gute Version von sich gezeigt und kann sich noch verbessern. Er hat sich von der kleinen Verletzung, die er hatte, gut erholt. Er ist motiviert, fleißig und glücklich, hier zu sein. Er brauchte diese Zeit, wie jeder andere auch, aber sie ist nun vorbei.“