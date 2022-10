PSG denkt an Lautaro als Mbappé-Ersatz

Paris St. Germain hat Lautaro Martínez von Inter Mailand als potenziellen Ersatz für den abwanderungswilligen Kylian Mbappé (23) ausgemacht. Wie ‚La Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben die Franzosen erste Informationen über den 25-Jährigen bei Inter eingeholt. Lionel Messi (35), bei PSG noch bis 2023 unter Vertrag, soll auch schon mit dem Argentinier gesprochen haben. Dabei sei es aber zumindest vorrangig um Martínez‘ Leistungen beim jüngsten 3:3 in der Champions League gegen den FC Barcelona gegangen, als dieser ein Tor und eine Vorlage lieferte.

Neben den Parisern zeigt der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge auch Manchester United Interesse am Stürmer, das ebenfalls Informationen eingeholt haben soll. Martínez betonte zuletzt zwar immer wieder, er wolle bleiben. Eine starke Weltmeisterschaft im Trikot der argentinischen Nationalmannschaft könnte aber konkrete Angebote liefern, die Klub wie Spieler gleichermaßen reizen könnten. Martínez steht noch bis 2026 in Mailand unter Vertrag. In 13 Pflichtspielen in der laufenden Saison kommt Lautaro auf vier Treffer und zwei Assists.