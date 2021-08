Ronaldo meldet sich zu Wort

Cristiano Ronaldo (36) ist am Flughafen in Lissabon eingetroffen – dort soll der Medizincheck vor seinem Transfer zu Manchester United stattfinden. „In einer Stunde werdet ihr es wissen“, sagte CR7 in Portugal gegenüber der ‚Record‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Medienberichten aus Italien ist der Wechsel zu seinem Ex-Klub in trockenen Tüchern. Juventus Turin soll 28 Millionen Euro Ablöse kassieren, Ronaldo für zwei Jahre bei United unterschreiben.

Update (17:52 Uhr): Manchester United hat die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo offiziell verkündet.