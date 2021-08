Ronaldo kehrt zu United zurück

Nach drei Jahren bei Juventus Turin zieht Cristiano Ronaldo (36) weiter und verlässt die italienische Serie A. Den Zuschlag erhält nicht – wie sich zunächst abzeichnete – Manchester City, sondern Stadtrivale Manchester United. Die Red Devils, für die er bereits von 2003 bis 2009 aufgelaufen war, verkünden die Einigung offiziell.

Zunächst müsse Ronaldo aber noch den Medizincheck absolvieren und ein gültiges Visum erhalten, auch letzte vertragliche Details seien noch auszuhandeln. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablösesumme von 28 Millionen Euro.

Vor Wochen noch dürften nicht eben viele an einen Ronaldo-Transfer in diesem Sommer geglaubt haben. In den vergangenen Tagen zeichnete sich ein Abgang jedoch immer deutlicher ab. Zwölf Jahre nach seinem Abschied ist der Portugiese nun wieder die große Attraktion im Old Trafford.