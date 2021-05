PSG-Boss: Mbappe bleibt

Trotz des verpassten Meistertitels ist man bei Paris St. Germain überzeugt, dass Kylian Mbappé dem Klub erhalten bleibt. „Er wird bleiben. PSG-Spieler bleiben bei PSG. Wir haben schon eine Mannschaft aufgebaut. Wir sind sehr entspannt in dieser Angelegenheit“, so Präsident Nasser Al-Khelaïfi bei ‚Canal+‘. Markige Worte, denn der Vertrag des 22-jährigen Angreifers läuft nur noch bis 2022.

Paris siegte am gestrigen Sonntagabend mit 2:0 bei Stade Brest, Mbappé traf zum Endstand. Für den Titel in der Ligue 1 reichte es dennoch nicht. OSC Lille holte gegen SCO Angers ebenfalls drei Punkte und steht am Saisonende einen Zähler vor PSG.