Maffeo verlässt Stuttgart

Für Pablo Maffeo schließt sich das Kapitel beim VfB Stuttgart vorerst wieder. Wie der spanische Erstliga-Aufsteiger SD Huesca mitteilt, wird der 23-jährige Rechtsverteidiger für eine Spielzeit mitsamt Kaufoption ausgeliehen. Über die Höhe der vereinbarten Klausel machen die Klubs keine Angaben.

Bereits in der vergangenen Saison war Maffeo in Spanien beim FC Girona als Leihspieler aktiv. Bei den Schwaben gilt das Vertragspapier des Spaniers noch bis 2023. Im Sommer 2018 überwies der VfB noch neun Millionen Euro an Manchester City. Für Stuttgart stand er seitdem in lediglich neun Pflichtspielen auf dem Platz.