Eintracht: Ex-BVB-Talent Collins vor Auslandswechsel

Selten hat die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund einen so begabten Innenverteidiger wie Nnamdi Collins hervorgebracht. Trotzdem war dem 19-Jährigen der Durchbruch auf Profi-Level beim BVB nicht vergönnt. Auch der Wechsel zu Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer brachte den Youngster bislang nicht näher an die Bundesliga heran – ausschließlich Regionalliga-Einsätze stehen in seiner Saison-Statistik.

Dass sich an Collins‘ Situation noch grundlegend etwas ändert, scheinen die Beteiligten in Frankfurt stark anzuzweifeln. Für den gebürtigen Düsseldorfer geht es offenbar im Ausland weiter: Laut dem polnischen Medium ‚Meczyki.pl‘ steht Ekstraklasa-Klub Rakow Czestochowa kurz vor einem Leihgeschäft mit der SGE.

Der Plan: Collins zunächst für eineinhalb Jahr bis zum Ende der nächsten Saison ausgeliehen werden – technisch möglich durch einen bis 2028 datierten Vertrag bei der Eintracht. Für den Anschluss will sich der polnische Meister eine Kaufoption in noch unbekannter Höhe sichern.