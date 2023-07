Einigung erzielt: Nübel verlässt Bayern

Dass Alexander Nübel keinesfalls hinter Manuel Neuer als Nummer zwei beim FC Bayern auf der Bank sitzen will, war bereits seit seiner Rückkehr vom Leihgeschäft zur AS Monaco klar. Nun steht offenbar fest, dass der 26-jährige Torhüter eine erneute Leihe antritt.

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Deal mit dem VfB Stuttgart endgültig eingetütet. Dem Bericht zufolge bricht Nübel seine Zelte an der Säbener Straße umgehend ab und wird zu den Schwaben aufbrechen. Zwischen den Klubs wurde eine einjährige Leihe ohne Kaufoption vereinbart. Als Gebühr für den temporären Wechsel fließt eine Million Euro in die Kasse des Rekordmeisters.

Nübel wurde zuletzt auch immer wieder mit einem möglichen Wechsel nach England in Verbindung gebracht. Dort galt Leeds United als größter Interessent. Ein Wechsel in die zweite Liga war letztlich aber wohl doch keine Option für den ambitionierten Keeper. In der kommenden Saison wird Nübel deshalb das Tor des VfB hüten.