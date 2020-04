Beyer spricht über Gladbach-Verbleib

Jordan Beyer kann sich eine langfristige Zukunft bei Borussia Mönchengladbach vorstellen. Seinen 2022 auslaufenden Vertrag würde der 19-jährige Rechtsverteidiger „sehr gerne“ verlängern, sagt er im Interview mit ‚fohlen-hautnah.de‘, „aber das entscheide nicht nur ich. Da gehört auch Borussia zu. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, über 2022 hinaus zu bleiben. Da bin ich sehr offen für. Ich verbinde sehr viel mit Borussia.“

Seit Ende Januar ist Beyer an den Hamburger SV verliehen, bei dem er seitdem in allen sieben Zweitligaspielen in der Startformation stand. Über die Option eines weiteren HSV-Jahrs im Aufstiegsfall wurde „bisher nicht gesprochen, weil keiner so richtig weiß, wann und wie die Saison weitergeht. Aktuell hoffen wir alle, dass wir bald wieder Fußball spielen können. Alles andere wird sich dann ergeben.“