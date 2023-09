„Heftiger Krach“ beim BVB

Zwischen Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und seinem Trainer Edin Terzic hat es vor einigen Wochen offenbar ordentlich geknallt. Die ‚Sport Bild‘ berichtet von einem „heftigen Krach“ einen Tag nach dem ersten Ligaspiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln (1:0).

Schlotterbeck habe sich am Trainingsgelände beschwert, dass er nicht in der Startelf stand, woraufhin Terzic wütend geworden sei. Beide haben sich „massiv angeschrien“, dabei auch zu groben Worten gegriffen, so die ‚Sport Bild‘. Zwei Tage nach dem Vorfall sollen sich Terzic und Schlotterbeck ausgesprochen haben. Der 23-Jährige stand in den beiden folgenden Partien in der Anfangsformation.