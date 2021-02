Kluivert: Leipzig-Verbleib denkbar

Justin Kluivert will nicht ausschließen, dass er auch in der nächsten Saison für RB Leipzig auflaufen wird. Im Gespräch mit ‚Spox.com‘ antwortet der Niederländer auf eine entsprechende Frage: „Ja, das kann ich mir aktuell definitiv vorstellen. Aber die Entscheidung liegt am Ende nicht bei mir alleine. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“ Bis Saisonende ist Kluivert von der AS Rom nach Leipzig verliehen, die Sachsen besitzen eine Kaufoption zwischen zehn und 13 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Julian Nagelsmann hält eine Fortsetzung der Zusammenarbeit für möglich. Der 21-jährige müsse nach Meinung seines Trainers aber „stabiler werden“. Kluivert sei noch zu verletzungsanfällig, tat Nagelsmann auf der heutigen Pressekonferenz kund. In der aktuellen Saison kommt Kluivert auf 17 Pflichtspiele für Leipzig. Ihm gelangen zwei Treffer. Meist kommt die Leihgabe aber nur von der Bank.