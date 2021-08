Mbappé-Gerüchte: Pochettino blockt ab

Mauricio Pochettino will sich an Transfer-Spekulationen um Kylian Mbappé nicht beteiligen. „Ich werde nicht kommentieren, was unser Präsident über Mbappé gesagt hat. Er ist hier und er ist unser Spieler, mehr gibt es nicht zu sagen“, so der Trainer von Paris St. Germain auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mbappé war jüngst wieder vermehrt mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Da der Vertrag des 22-Jährigen 2022 ausläuft und er zurzeit nicht an eine Verlängerung denkt, halten sich Abschiedsgerüchte. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi lässt das kalt. „Er ist Pariser und Spieler von PSG. Er hat gesagt, dass er eine wettbewerbsfähige Mannschaft will. Wettbewerbsfähiger als hier geht nicht. Es sollte also keinen Grund für ihn geben, zu gehen“, erklärte er auf der Antrittspressekonferenz von Lionel Messi.