Schalke & Werder: Topp-Deal auf der Zielgeraden

Die Rückkehr von Keke Topp zu Werder Bremen könnte bald in trockenen Tüchern sein. Wie ‚Sky‘ berichtet, biegen die Verhandlungen mit Schalke 04 auf die Zielgerade ein. Während am gestrigen Montag noch von 1,5 Millionen Euro Ablöse die Rede war, stehen nun zwei bis 2,5 Millionen inklusive Boni im Raum.

Topp war 2021 aus der Werder- in die Schalke-Jugend gewechselt und schaffte dort den Sprung zum Profi. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison gelangen dem 20-Jährigen fünf Tore und zwei Assists in 25 Spielen. Nun winkt dem Mittelstürmer ein langfristiger Vertrag in der Bundesliga. Die mündliche Einigung zwischen Topp und Werder besteht schon länger.