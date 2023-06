Pollersbeck findet neuen Klub

Der 1. FC Magdeburg verstärkt sich wieder einmal mit einem Spieler, der eine Vorgeschichte mit Cheftrainer Christian Titz hat. Torhüter Julian Pollersbeck wechselt nach seiner Vertragsauflösung ablösefrei von Olympique Lyon zu den Blau-Weißen. Zur Vertragslänge macht der FCM keine Angaben. Unter Titz bestritt Pollersbeck einst beim Hamburger SV zwischen 2017 und 2018 insgesamt 20 Pflichtspiele.

„Mit Julian bekommen wir einen Torwart, der bereits international gespielt hat und über Bundesliga-Erfahrung verfügt“, sagt Magdeburgs Sportgeschäftsführer Otmar Schork, „durch seine Verpflichtung sind wir auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt und auf gewisse Eventualitäten vorbereitet.“ Trainer Christian Titz ergänzt: „Julian kenne ich aus der Vergangenheit. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Torhüter, der auch ein gutes Spielverständnis hat.“

Der FCM hat Julian Pollersbeck verpflichtet. Der 28-jährige Torhüter kommt vom französischen Erstligisten Olympique Lyon an die Elbe.



