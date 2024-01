Rashfords teure Party | Klopp macht Abzocker reich

Zu hart gefeiert?

Marcus Rashford bereitet seinem Erik ten Hag wieder einmal schlaflose Nächte. Denn der Trainer von Manchester United muss entscheiden, wie er mit den neuesten Eskapaden des Stürmers umgehen wird. Was ist passiert? Rashford wurde am Mittwoch im nordirischen Belfast in einem Nachtclub gesehen. Grundsätzlich kein Problem, denn Donnerstag war trainingsfrei bei den Red Devils. Am Freitag erschien Rashford aber ebenfalls nicht zum Training, er meldete sich krank.

„Rashford badet in heißem Wasser“, bemerkt die Boulevard-Zeitung ‚The Sun‘. Unter anderem auch der ‚Mirror‘ greift die Thematik auf und titelt: „Star sorgt für nächste Kontroverse“. ‚The Athletic‘ fragt sich, welche Konsequenzen der 26-Jährige zu befürchten hat. Die Schlagzeile lautet: „Rashford testet ten Hags Autorität – der Trainer muss eine Entscheidung treffen“. Öffentlich versuchte der United-Coach, die Affäre möglichst klein zu halten: „Ich habe mit ihm gesprochen. Es ist inakzeptabel. Er hat sich entschuldigt und das war es.“ Ob die Angelegenheit damit wirklich schon geklärt ist?

Klopp macht reich

Jürgen Klopp hat am Freitag seinen Abschied vom FC Liverpool zum Saisonende bekanntgegeben. Der 56-Jährige wird die Anfield Road unabhängig vom Ausgang dieser Spielzeit als Legende verlassen. Und alle wollen bei seinem letzten Auftritt dabei sein. Die Schwarzmarkt-Preise für Tickets für das letzte Saisonspiel sind entsprechend explodiert.

Ein Platz direkt hinter der Bank von Klopp wird für umgerechnet rund 29.000 Euro angeboten, der Originalpreis der Karte liegt bei 70 Euro. Der ‚Mirror‘ spricht von einem „Schock für die Fans“. Der ‚Daily Star‘ nennt es „kranke Preise“. Einige wenige Verkäufer machen sich nach Klopps Abschiedsankündigung nun die Taschen voll.

Xavi lässt die Bombe platzen

In Spanien sorgte gestern ebenfalls ein Trainer für eine große Überraschung. Xavi nimmt beim FC Barcelona zum Saisonende den Hut, das hat der 44-Jährige nach der 3:5-Niederlage gegen den FC Villarreal verkündet. „Xavi geht“, stellt die ‚Sport‘ ganz nüchtern fest. Die ‚Mundo Deportivo‘ schreibt über eine „Xavi-Bombe“, die nun geplatzt ist. Für die ‚as‘ war die gestrige Schlappe gleich in doppelter Hinsicht wegweisend: „Adiós Titel, Adiós Xavi“.