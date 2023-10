SGE: Toppmöller hofft auf Ngankam-Reaktion

Dino Toppmöller hofft, dass der jüngste Tribünenplatz Jessic Ngankam zu besseren Leistungen anspornt. „Die Maßnahme war auch ein Hinweis, ihn ein bisschen zu kitzeln, wie es bei Junior (Dina Ebimbe, Anm. d. Red.) der Fall war“, sagte Toppmöller auf der heutigen Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Viktoria Köln am Dienstag (20:45 Uhr). Ngankam darf also beim Auswärtsspiel gegen den Drittligisten wieder auf einen Einsatz hoffen. Am gestrigen Sonntag hatte Toppmöller beim 3:3 gegen Borussia Dortmund auf den 23-Jährigen verzichtet. Bei den Frankfurtern saß somit kein gelernter Stürmer auf der Bank.

„Wir hatten das Gefühl, ihn heute mal wegzulassen, um den Druck zu nehmen. Aber auch mit dem Hinweis, dass er weiß: Ich muss einen Tick mehr machen“, begründete Toppmöller im Anschluss an das Spiel seine Entscheidung. Jetzt rückte der SGE-Coach sein Statement noch einmal ins rechte Licht: „Nachdem Jessic aufgrund meiner Aussage auch öffentlich kritisiert worden ist, wollte ich das ein Stück weit relativieren.“ Ngankam, der im Sommer für vier Millionen Euro von Hertha BSC zu den Adlern gekommen war, wartet nach acht Bundesliga-Einsätzen noch auf seinen ersten Treffer.