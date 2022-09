Mudryk träumt von Arsenal-Wechsel

Mykhaylo Mudryk würde gerne schon im kommenden Winter in der Premier League für den FC Arsenal auflaufen. „Mein Traum ist es natürlich, in der Premier League zu spielen. Arsenal ist ein sehr gutes Team, ein sehr guter Manager (Mikel Arteta, Anm. d. Red.) – von meiner Seite aus kann ich also nicht nein zu Arsenal sagen“, erklärt das 21-jährige Talent von Shakhtar Donetsk gegenüber ‚CBS‘, gibt aber zu bedenken: „Aber ein Transfer hängt nicht nur von meiner Entscheidung ab.“

Mudryk machte in der noch jungen Saison vor allem beim Champions League-Auftakt gegen RB Leipzig auf sich aufmerksam. Beim 4:1-Kantersieg erzielte der Linksaußen einen Treffer und legte zwei weitere Tore auf. Bei seinem Ausbildungsklub steht der fünffache ukrainische Nationalspieler noch bis Ende 2026 unter Vertrag.