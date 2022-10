Kessié schon wieder weg? Berater spricht Klartext

So recht angekommen ist Franck Kessié (25) seit seinem ablösefreien Sommerwechsel vom AC Mailand zum FC Barcelona noch nicht in Katalonien. 212 Minuten in der Liga, 206 in der Champions League dürften zu wenig sein für die Ansprüche des 60-fachen ivorischen Nationalspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Italien kamen bereits erste Gerüchte um einen Abschied auf, eine Winter-Rückkehr nach Mailand wurde thematisiert. Spekulationen, denen Kessié-Berater George Atangana in der ‚Mundo Deportivo‘ nun den Wind aus den Segeln nimmt: „Das ist eine Fake News, die absolut nicht stimmt.“

„Er hatte andere Angebote“

Kessié sei „sehr glücklich bei Barça und in Barcelona. Er ist erst seit ein paar Monaten im Verein und muss sich noch an die Mannschaft und den Spielstil von Barça gewöhnen, der nichts mit dem anderer Vereine zu tun hat und daher Zeit braucht“, führt Atangana aus.

Der Mittelfeldspieler, den vor allem seine enorme Physis auszeichnet, werde „weiter daran arbeiten, sich einen Platz in der Mannschaft zu verdienen. Er ist kein Spieler, der leicht aufgibt. Er hatte im Sommer andere Angebote und hat sich klar zu Barça bekannt.“