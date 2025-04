Paderborn verlängert mit Curda

Laurin Curda schwört dem SC Paderborn die Treue. Wie der Tabellenfünfte der zweiten Liga mitteilt, hat der 23-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag verlängert. Angaben zur Laufzeit machen die Ostwestfalen nicht. Curda läuft seit der Saison 2023/24 an der Pader auf, 41 Einsätze für den SCP stehen bislang auf seinem Konto.

Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber erklärt: „Laurin hat sich sukzessive an das Niveau in der 2. Bundesliga gewöhnt und zählt heute zu den Stammspielern in unserem Kader. Wir haben vorzeitig mit ihm verlängert, weil wir fußballerisch und menschlich großes Potenzial in ihm sehen und gerne langfristig mit ihm zusammenarbeiten wollen.“