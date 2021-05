Ajax verlängert mit Stekelenburg

Ajax Amsterdam und Maarten Stekelenburg haben ihr Arbeitsverhältnis bis 2022 verlängert. Der ursprünglich geltende Vertrag des 38-jährigen Torhüters wäre im Sommer ausgelaufen.

Durch die Dopingsperre von André Onana kam der Routinier seit Februar wettbewerbsübergreifend zu 19 Einsätzen. Ajax blieb in dieser Phase ungeschlagen und Stekelenburg hielt seinen Kasten zehnmal sauber.

One more year, one more year! ⛔️



Maarten Stekelenburg ➥ 𝟮𝟬𝟮𝟮