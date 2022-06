Der „Fall Piqué“ | Inter plant den Super-Sturm

Sorgenkind Piqué

Der finanziell gebeutelte FC Barcelona macht auch am heutigen Freitag wieder Schlagzeilen in Spanien. Ausnahmsweise sind diese jedoch weniger sportlicher Natur. „Besorgnis bei Barça über den Fall Piqué“, prangt auf der Titelseite der ‚Sport‘. Der Abwehrprofi steht nicht erst seit der jüngsten Trennung von Partnerin Shakira im öffentlichen Rampenlicht. Vor einigen Wochen sorgte Piqué wegen seiner Verstrickungen in die Vergabe der Supercopa nach Saudi-Arabien für Aufsehen. Der ‚Sport‘ zufolge steht Barça hinter dem 35-Jährigen: „Im Verein gibt es keine Zweifel an seiner Leistung auf dem Platz.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Inters irrer Sturm-Plan

Die Saga um Romelu Lukaku und die mögliche Rückkehr zu Inter Mailand lässt die italienischen Sportzeitungen schwärmen. Dem ‚Quotidiano Sportivo‘ kommt eine „verrückte Idee“ in den Sinn: „Lautaro-Lukaku-Dybala ist nicht unmöglich: Marotta arbeitet daran.“ Denn die Nerazzurri haben mit Paulo Dybala bereits einen Neuzugang für den geplanten Dreizack so gut wie in der Tasche. „Inzaghi stimmt für Lukaku: Simone will den Riesen um jeden Preis“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Und so könnte Inter in der kommenden Saison mit einem Monster-Sturm seinem Stadtrivalen AC Mailand den Scudetto streitig machen.

Ten Hags Kampf hat begonnen

Bei Manchester United hat die neue Zeitrechnung unter Cheftrainer Erik ten Hag begonnen. Für die englischen Sportzeitungen eine Mammutaufgabe. „Manchester United erfährt jetzt die wahren Kosten für die verpasste Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison“, schreibt der ‚Daily Mirror‘. Beim ‚Daily Star‘ ist die Rede von „Warnzeichen“, da der Kader der Red Devils an allen Ecken und Enden verbessert werden muss, oder kurz gesagt: „Die Zukunft sieht knifflig aus.“