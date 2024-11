Nach kryptischer Nachricht: Barça steigt in Salah-Poker ein

Die Anzeichen, dass Mohamed Salah den FC Liverpool zum Saisonende verlässt, verdichten sich. Erst am Wochenende – die Reds hatten da gerade auch dank eines Tors des Angreifers mit 2:1 gegen Brighton & Hove Albion gewonnen – meldete sich der Ägypter bei X zu Wort: „Egal, was passiert, ich werde nie vergessen, wie es sich anfühlt, in Anfield ein Tor zu schießen.“

Es war nicht das erste Mal, dass Salah kryptisch einen Abschied aus Liverpool durchblicken ließ. Angesichts der Topform des 32-Jährigen (16 Scorer in 15 Spielen) versucht der LFC natürlich, mit diesem zu verlängern. Im Fall der Fälle ist Liverpool aber machtlos, denn Salahs Vertrag läuft aus.

Barça interessiert?

Glaubt man der in Barcelona ansässigen ‚Sport‘, haben die Engländer den Poker um die Zukunft des Linksfußes schon so gut wie verloren. Der Sportzeitung zufolge ist Salah bereit, Liverpool nach acht Jahren zu verlassen.

Passenderweise habe der FC Barcelona Interesse – und ist sich dem Bericht zufolge sicher, Salah bekommen zu können. Aktuell genieße im Camp Nou zwar noch die Verpflichtung von Nico Williams (22/Athletic Bilbao) oberste Priorität, das könne sich aber ändern.

Allein ist Barça mit seinem Interesse aber nicht. Auch Paris St. Germain wurde bereits mit Salah in Verbindung gebracht. Zudem halten sich Gerüchte über einen Transfer nach Saudi-Arabien schon länger hartnäckig. Es ist damit zu rechnen, dass im Laufe der nächsten Monate noch mehr Klubs in den Transferpoker einsteigen werden. Wann hat man schließlich die Möglichkeit, einen Spieler von Salahs Qualität ablösefrei zu bekommen?