Schalke-Talent erhält langfristigen Profivertrag

Der FC Schalke 04 hat Abwehrspieler Mika Khadr mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige erhält bei den Knappen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. In den Profikader hat es der Innenverteidiger bislang noch nicht geschafft.

„Mika bringt dank der sehr guten Ausbildung in der Knappenschmiede körperlich und fußballerisch vielversprechende Voraussetzungen für die Innenverteidiger-Position mit. Hinzu kommt sein großer Wille, sich jeden Tag verbessern zu wollen“, wird Direktor Kaderplanung Ben Manga in der Mitteilung des Vereins zitiert. Khadr ist seit 2022 in der Knappenschmiede und wurde mit der U17 der Schalker Westdeutscher Meister.