BVB: Nächster Rückschlag bei Maatsen

Borussia Dortmund muss sich mit dem Gedanken anfreunden, die kommende Saison ohne Ian Maatsen zu bestreiten. Wie Fabrizio Romano berichtet, will der Linksverteidiger, der sich vor Wochen noch zum BVB bekannt hatte, noch in dieser Woche zu einer Einigung mit Aston Villa kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ausgangslage: Maatsen war in der Rückrunde vom FC Chelsea an den BVB ausgeliehen. Per Ausstiegsklausel kann der niederländische EM-Fahrer noch bis Freitagabend für 41 Millionen Euro festverpflichtet werden. Aston Villa hat sich mit Chelsea laut ‚The Athletic‘ bereits auf eine Ablöse oberhalb dieses Betrags geeinigt. Die Dortmunder Schmerzgrenze liegt dem Vernehmen nach bei 25 Millionen. Es sieht also ganz so aus, als ginge man bei Maatsen leer aus.