Leihabbruch: Özcan lässt aufhorchen

Salih Özcan rechnet nicht damit, dass Borussia Dortmund die Leihe des Abräumers frühzeitig abbricht. „Von einem vorzeitigen Ende gehe ich nicht aus. Ich bin Leihspieler bis zum Sommer. Bis dahin versuche ich, mich durchzusetzen und mich immer von der besten Seite zu zeigen“, gibt der aktuell beim VfL Wolfsburg untergebrachte Abräumer gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ zu verstehen.

Mit der Aussicht auf mehr Spielanteile schloss sich Özcan den Wölfen im Sommer auf Leihbasis an. Kurz vor der Winterpause sieht die Realität jedoch anders aus: Der defensive Mittelfeldspieler kommt in der Autostadt nur sporadisch zum Einsatz, schmorte in den vergangenen drei Pflichtspielen sogar 90 Minuten auf der Bank. Wenig verwunderlich ist der türkische Nationalspieler (22 Länderspiele) mit der Situation nicht zufrieden, zu der von der ‚Bild‘ in den Raum geworfenen Rückkehr zum BVB im Januar wird es jedoch offenbar nicht kommen.