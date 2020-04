Türkei-Gerüchte um Aránguiz

Galatasaray ist offenbar ins Rennen um Charles Aránguiz eingestiegen. Wie die türkische Zeitung ‚Hürriyet‘ berichtet, zeigen die Istanbuler Interesse am 30-jährigen Chilenen von Bayer Leverkusen. Demnach soll in Kürze ein Treffen mit dem Berater des Mittelfeldspielers stattfinden. Aránguiz‘ Vertrag in Leverkusen läuft im Sommer aus.

Zuletzt sprach jedoch viel dafür, dass er noch einmal unterm Bayer-Kreuz verlängern wird. „Wir stehen in guten Gesprächen, leider wurden diese durch die Corona-Situation unterbrochen. Aber die Signale von Charly sind positiv“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes Ende März.