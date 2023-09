„Totale DOMinanz“ in Liverpool: Warum Szoboszlai schon jetzt ein Schlüsselspieler ist

Eigentlich sollte Dominik Szoboszlai eine Pause bekommen. Nachdem der Sommerneuzugang bislang in jedem Premier League-Spiel des FC Liverpool über 90 Minuten auf dem Platz stand, setzte ihn Trainer Jürgen Klopp beim gestrigen Ligapokal-Spiel gegen Leicester City auf die Bank. Doch die Reds taten sich gegen den Absteiger schwer, mussten schon früh einem Rückstand hinterherlaufen.

In der 65. Minute betrat der Ex-Leipziger beim Stand von 1:1 dann doch den Platz – und avancierte zum Matchwinner. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung packte Szoboszlai eine „Granate“ aus, wie es Klopp nach der Partie formulierte: Aus rund 20 Metern schmetterte der Ungar den Ball mit einer Wucht an die Unterkante der Latte, dass ein Knall durch Anfield schallte, als hätte er mit einem Vorschlaghammer das Aluminium malträtiert. Ein unhaltbarer Schuss und das 2:1 für die Liverpooler, die schlussendlich mit 3:1 gewannen.

Liverpool bindet Tsimikas

Totale DOMinanz

Nach der Partie gab es Lob von allen Seiten. „Total DOMinanz“, titelt heute der ‚Daily Mirror‘ in Anlehnung an Szoboszlais Vornamen. Die ‚Daily Mail‘ attestiert dem 70-Millionen-Neuzugang, eine „Pfahlramme“ anstelle eines Beines zu besitzen.

Und auch Klopp selbst schwärmte auf der Pressekonferenz: „Ich muss ihm nicht sagen, dass er schießen muss, er weiß das besser als ich. Er hat eine sehr gute Schusstechnik, es war ein Supertor. Seit der ersten Trainingsminute ist er sehr beeindruckend. Er ist ein klasse Typ und so ist es einfach für ihn, sich in die Mannschaft einzufügen. Er ist ein selbstbewusster Junge, was ihm sicherlich hilft, aber er arbeitet auch super hart und das hat man heute gesehen.“

Kreativer Schlüsselspieler

Die Wichtigkeit von Szoboszlai für das Liverpooler Spiel beschränkt sich aber nicht nur auf Traumtore aus der Distanz, tatsächlich war sein Treffer gegen Leicester erst sein zweiter für seinen neuen Klub. Der 22-Jährige ist im Dreiermittelfeld des LFC derjenige, der am meisten für seine Mitspieler kreiert.

Laut dem Statistikanbieter ‚FBref.com‘ können in dieser Saison bislang nur drei Premier League-Spieler mehr schusskreierende Aktionen für sich verzeichnen als Szoboszlai (30). Bei den raumgewinnenden Pässen steht er ligaweit auf Platz sieben (44) – und jeweils teamintern auf Platz eins.

Kritische Stimmen, die im Zuge seines Transfers aufkamen und fragten, wie sich Szoboszlai in Klopps Spielsystem einfügen würde, sind längst verstummt. Aktuell ist der ehemalige Bundesliga-Star einer von Liverpools Schlüsselspielern. Und das sogar an Tagen, an denen er eigentlich eine Pause bekommen sollte.