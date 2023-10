EM-Panik: Werner-Wechsel im Januar?

Es ist noch nicht die Saison des Timo Werner. Lediglich zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen (2:3) und im Supercup gegen den FC Bayern (3:0) fand sich der 27-Jährige in der Startelf von RB Leipzig wieder. Seitdem hat der pfeilschnelle Stürmer unter Trainer Marco Rose einen schweren Stand, kommt nur zu Kurzeinsätzen und einem mageren Saisontor plus Vorlage.

Entsprechend verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann in den USA auf den gebürtigen Stuttgarter. Werner sieht seine Felle in der Nationalmannschaft davonschwimmen – und das unmittelbar vor einer Europameisterschaft im eigenen Land. Eine Gelegenheit, wie sie sich wohl nur einmal in der Karriere eines Fußballprofis auftut.

Da würde es nicht überraschen, wenn auf Spielerseite sogar ein Wechsel-Szenario im Winter durchgespielt wird. In Leipzig jedenfalls, so berichtet die ‚Sport Bild‘, würde man sich einer Freigabe nicht grundsätzlich versperren – am Ende eine reine Preisfrage. Schon im Sommer soll eine Trennung lose im Raum gestanden haben.

Leihe als Lösung?

Denkbar wäre laut dem Fachmagazin auch eine Leihe bis zum Sommer. RB würde mindestens einen Teil von Werners Gehalt in Höhe von kolportierten zehn Millionen Euro im Jahr sparen, der Nationalstürmer sich wiederum mit Spielanteilen für einen anderen Klub bei Nagelsmann empfehlen. Noch soll Werner keinen konkreten Wechselwunsch bekundet haben. Die Entwicklung in den kommenden Wochen verspricht Spannung.