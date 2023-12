Manager in Plauderlaune: Leipzigs Transferplan für den Winter

Rouven Schröder hat sich in einem Interview ziemlich ausführlich zur Personalplanung von RB Leipzig im Wintertransferfenster geäußert. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Sportdirektor etwa, dass nur ein Neuzugang geplant sei: Ein „Ersatz für Emil (Forsberg, Anm. d. Red.)“. Dass es sich dabei um Eljif Elmas (24/SSC Neapel) handeln wird, lässt Schröder unkommentiert.

Dafür äußert er sich zum Interesse an Mittelfeldjuwel Assan Ouédraogo (17) von Schalke 04: „Er ist trotz seines jungen Alters schon sehr weit im Kopf. Und nicht nur deshalb für viele Klubs interessant. Wer ihn gar nicht auf dem Schirm hat, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.“ RB gilt als Favorit auf den Zuschlag im Sommer.

Mehrere Abgänge möglich

Vorerst wird aber spannend zu sehen sein, was sich im Winter auf Leipziger Abgangsseite tut. Erneut unterstreicht Schröder, dass man den unzufriedenen Stürmer Timo Werner (27) nicht zwingend abgeben will: „Ich gehe davon aus, dass er die Rückrunde bei uns spielt. Wir wissen, was er zu leisten imstande ist, er muss es wieder auf den Platz bekommen.“ Eine Hintertür lässt Schröder aber auf: „Alles Weitere wird man sehen, da ist Fußball dann auch ein Tagesgeschäft.“

Klarer äußert sich der Nachfolger von Max Eberl bei Mittelfeldspieler Ilaix Moriba (20). Der Guineer sei „sicher für viele Vereine interessant, aber es geht auch immer darum, was der Spieler will“, so Schröder, „wir sind zuversichtlich, dass es diesen Winter mit einer Leihe klappt, denn klar ist: Er muss spielen.“

Beinahe zu viel gespielt hat Angeliño (26) bei Galatasaray. Bei seinem nächsten Einsatz müssen die Türken den Linksverteidiger für sechs Millionen Euro kaufen – so steht es im Leihvertrag. Nun will Gala die Leihe aber plötzlich abbrechen, um die Transfersumme zu sparen. Schröder eisern: „Vertrag ist Vertrag. Gala wusste, was sie abschließen.“

„Die Karten sind gelegt“

„Abschließen“ ist auch das Schlagwort bei Lukas Klostermann (27). Dessen Arbeitspapier läuft aus und soll langfristig verlängert werden. „Ich denke, dass wir da zeitnah Klarheit haben, die wir auch haben wollen. Die Karten sind gelegt“, so Schröder, der trotz all dieser zu klärenden Personalien über Weihnachten das Handy auch mal bei Seite legen will.