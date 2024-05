Schreiber von RB nach Dresden

Drittligist Dynamo Dresden hat für die kommende Saison Tim Schreiber (22) von RB Leipzig verpflichtet. In dieser Saison war der Torhüter an Ligakonkurrent 1. FC Saarbrücken verliehen. In 24 Ligaspielen blieb er neunmal ohne Gegentor und stieß mit den Saarländern bis ins DFB-Pokal-Halbfinale vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bin voller Vorfreude auf die Zeit in Dresden. Der Verein hat für mich nicht nur aufgrund meiner Heimat eine große Bedeutung. Die Spiele im Rudolf-Harbig-Stadion waren für mich als junger Fan und später als Spieler immer ein Highlight und meine gesamte Familie ist schwarz-gelb geprägt“, so Schreiber, „jetzt hoffe ich, in der neuen Saison auf dem Platz mein Bestmöglichstes zu tun, um den Verein und seine Ziele zu unterstützen.“