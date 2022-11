Nächster Klub an Gosens dran

Der nächste Verein zeigt Interesse an Robin Gosens von Inter Mailand. ‚Calciomercato.com‘ berichtet, dass Leicester City in den Poker um den 28-Jährigen einsteigt. In den vergangenen Wochen wurde Gosens bereits mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.

Als Preisschild hat Inter angeblich 20 Millionen Euro aufgerufen. Bei den Italienern spielt er keine tragende Rolle, auch für die WM wurde der Linksverteidiger von Hansi Flick nicht berücksichtigt. Dennoch will sich Gosens laut eigener Aussage in Mailand durchsetzen.