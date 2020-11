Neuer Vertrag: Neymar-Forderung an PSG

Neymar ist seit geraumer Zeit bereit, seinen Vertrag bei Paris St. Germain zu verlängern. Nach Informationen von ‚Le Parisien‘ hat der Brasilianer aber vor der Vertragsunterschrift noch einige Fragen an seinen Arbeitgeber. So will sich der Superstar über die sportliche Ausrichtung des Klubs sowie die Transferpläne informieren. Darüber hinaus wolle er wissen, wie PSG auf der Trainerposition plant. Der Vertrag von Thomas Tuchel läuft zum Saisonende aus.

„Er möchte in einem leistungsorientierten Klub sein, der in die Runde der letzten Vier der Champions League einzieht“, beschreibt eine namentlich nicht genannte Quelle aus Neymars innerem Kreis die Ansprüche. Eine FT-Info von Ende Oktober besagt, dass der Offensivspieler bereits beim Champions League-Finalturnier in Lissabon seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert hat, einen neuen Fünfjahresvertrag zu unterschreiben. Ein höheres Gehalt fordert der 28-Jährige nicht. Aktuell streicht Neymar 36 Millionen Euro jährlich ein.