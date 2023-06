City-Interesse an Rice: Vorteil dank Phillips?

Manchester City könnte dem FC Arsenal im Werben um Declan Rice (24) von West Ham United noch dazwischen grätschen. Die Citizens haben ihr Interesse hinterlegt und haben mit Kalvin Phillips (27) nach ‚ESPN‘-Informationen einen entscheidenden Trumpf in der Hand. Dem Bericht zufolge würden die Hammers den Bankdrücker des Champions League-Siegers gerne ins London Stadium holen und würden deshalb lieber mit dem amtierenden Triple-Sieger einen Deal für Rice aushandeln.

Bevor die Situation um den potenziellen Tausch konkreter wird, müsste City aber zunächst ein Angebot für Rice einreichen. Das ist bislang noch nicht geschehen. Deshalb hat Arsenal weiterhin die Nase vorne bei Rice. Zwei Angebote der Gunners lehnte West Ham bislang ab. Die englischen Erstligisten nähern sich aber allmählich an. Wenn Pep Guardiola Rice kommende Saison in den eigenen Reihen wissen will, drückt die Zeit.

