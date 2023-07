Baustelle hinten rechts: Augsburg fragt in Frankreich an

Rechts hinten drückt beim FC Augsburg der Schuh. Raphael Framberger (27) kehrt von seiner Leihe zum SV Sandhausen mit einem Kreuzbandriss zurück, Robert Gumny (25) wurde gegen Ende der Saison vorwiegend von Mittelfeldspieler Renato Veiga (19) ersetzt. Jozo Stanic (24) spielt in den Planungen keine Rolle. Um die Problematik zu lösen, schielt Geschäftsführer Sport Stefan Reuter nach Frankreich.

Nach FT-Informationen hat der FC Augsburg bereits eine konkrete Anfrage an den FC Toulouse gerichtet, um die möglichen Ablösemodalitäten für Mikkel Desler zu eruieren. Der 28-jährige Däne steht nur noch bis 2024 beim Verein aus Südfrankreich unter Vertrag, dementsprechend hoch ist der Verkaufsdruck für Les Pitchounes.

Auch Stade Rennes wird ein Interesse am Außenverteidiger nachgesagt. FT erfuhr zudem, dass sich der französische Erstligist eine Ablöse von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro vorstellt, abhängig von der Struktur der Zahlungen und der wirtschaftlichen Situation des anfragenden Klubs.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte Desler seinen Stammplatz in der Elf von Trainer Philippe Montanier – zur kommenden Saison vom Spanier Carles Martínez abgelöst – sicher. Wettbewerbsübergreifend kommen 32 Pflichtspiele und über 2.500 Einsatzminuten zusammen. Eine Konstanz, die in Augsburg auf der Rechtsverteidiger-Position mit Vehemenz herbeigesehnt wird.