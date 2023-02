Max über Eintracht-Wechsel: „Wollte das unbedingt machen“

Eintracht Frankfurts Winter-Neuzugang Philipp Max wollte unbedingt zurück in die Bundesliga. Im Interview mit ‚Sky‘ spricht der 29-Jährige über seinen Wechsel: „Ich musste nicht lange überlegen, sondern wollte das unbedingt machen. Die Sehnsucht, wenn man einmal in der Bundesliga gespielt hat, ist natürlich riesig.“ Der Linksverteidiger ist bis zum Ende der Saison von der PSV Eindhoven ausgeliehen. Für den Anschluss vereinbarten die Parteien eine Kaufpflicht über kolportierte zwei Millionen Euro.

Über die Verhandlungen sagt Max: „Ich bin da sehr dankbar, dass die Verantwortlichen in Eindhoven so gesprächsbereit waren.“ Er wolle nun „jede Sekunde, jedes Spiel genießen“. Von der Entwicklung des Vereins ist der Außenbahnspieler beeindruckt: „Wenn man so weiterarbeitet, dann wird das weiterhin eine erfolgreiche Zeit werden.“ Die Adler sind auf dem besten Weg, auch im nächsten Jahr wieder international zu spielen. Kommenden Dienstag (21 Uhr) trifft man in der Champions League auf den italienischen Tabellenführer SSC Neapel.

