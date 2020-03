Perfekt: Fahrenhorst zum VfB

U17-Coach Frank Fahrenhorst verlässt den FC Schalke 04 und heuert beim VfB Stuttgart an. Bei den Schwaben übernimmt der 42-Jährige zur kommenden Saison den Posten als Trainer der U21, die aktuell Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg ist.

Der ehemalige Nationalspieler (zwei Länderspiele) sagt: „Die ambitionierten Ziele, die der VfB in nächster Zeit erreichen will und was im NLZ bewegt werden soll, das deckt sich in vielen Aspekten mit meinen Vorstellungen. Ich freue mich, zukünftig im Nachwuchsbereich des VfB arbeiten zu dürfen und bin dem Verein dankbar, dass er mir diese Aufgabe anvertraut.“