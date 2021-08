Erneute Leihe für Bayern-Flirt Agoumé

Lucien Agoumé setzt seine Karriere offenbar in der Ligue 1 fort. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, soll der Mittelfeldspieler an die AS St. Étienne verliehen werden – zuvor muss der 19-Jährige aber noch seinen bis 2022 datierter Vertrag bei Inter Mailand verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Agoumé war 2019 für 4,5 Millionen Euro vom FC Sochaux zu den Nerazzurri gewechselt, konnte sich aber nicht durchsetzen und verbrachte die vergangene Spielzeit leihweise bei Spezia Calcio (zwölf Serie A-Spiele). Der FC Bayern verfolgt Agoumés Entwicklung nach FT-Informationen schon jahrelang. Nun wird der deutsche Rekordmeister auch in St. Étienne genau hinschauen.