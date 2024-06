Gespräche laufen: Gómez nach Spanien?

Der Ex-Dortmunder Sergio Gómez könnte in der nächsten Saison wieder in La Liga auflaufen. Wie Fabrizio Romano berichtet, zeigt Real Sociedad reges Interesse am Linksverteidiger von Manchester City. Gespräche seien bereits im Gange.

City hatte Gómez vor zwei Jahren für 15 Millionen Euro vom RSC Anderlecht verpflichtet. Seitdem absolvierte der 23-jährige Spanier 38 Pflichtspiele für die Skyblues. Ein Abschied aus Manchester ist Romano zufolge in diesem Sommer wahrscheinlich.