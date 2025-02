Nach knapp drei Jahren: Hinteregger feiert Comeback

Martin Hinteregger hat 1012 Tage nach seinem Karriereende sein Comeback in der österreichischen Bundesliga gegeben. Für Austria Klagenfurt stand der 32-Jährige ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub RB Salzburg über die volle Distanz auf dem Rasen, das Spiel endete 0:0. „Ich bin mega happy und auch ein bisschen überrascht, dass es schon so gut läuft“, so Hinteregger nach der Partie bei ‚Sky Sport Austria‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach, dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt hatte im Sommer 2022 seine Profi-Karriere ursprünglich für beendet erklärt und anschließend in Österreich im Amateurbereich angeheuert. Nun aber fühlt sich Hinti wieder bereit und zeigte seine Qualitäten gleich bei seinem Debüt für Klagenfurt. „Mit dem Ball kann es noch besser werden, aber die Zweikämpfe liefen schon gut. Das Auge hat man noch, das verliert man nicht.“