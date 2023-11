Wolfsburg: Wimmer droht längerer Ausfall

Der VfL Wolfsburg muss voraussichtlich längerfristig auf Außenbahnspieler Patrick Wimmer verzichten. „Es ist so, dass er Mittwoch nach Österreich zur Untersuchung fliegen wird. Erst dann wissen wir genau, was gemacht werden muss. Wir gehen davon aus, dass er jetzt länger ausfallen wird. Die Frage ist nur, wie viel und ob irgendwas operativ gemacht werden muss“, zitiert der kicker Wölfe-Coach Niko Kovac.

Wimmer hatte sich am vergangenen Wochenende bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg verletzt und musste in der 52. Minute ausgewechselt werden. Der 22-jährige Österreicher konnte in sieben Saisoneinsätzen noch keinen Scorerpunkt verbuchen.