Leihspieler bleibt: Newcastle verpflichtet Hall

Lewis Hall bleibt seinem Leihverein Newcastle United erhalten. Wie die Magpies bekanntgeben, wechselt der 19-jährige Außenverteidiger fest von Chelsea in den äußersten Norden Englands. Dem Vernehmen nach hat die Kaufpflicht für das junge Talent gegriffen, Hall kostet Newcastle umgerechnet 33 Millionen Euro. „Lewis war in der vergangenen Saison eine sehr gute Ergänzung unseres Kaders und wir sind mit seinen Fortschritten und seinem Beitrag zum Team sehr zufrieden. Ich freue mich sehr, weiter mit ihm zu arbeiten“, lässt sich Cheftrainer Eddie Howe zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hall stammt aus der Chelsea-Akademie und war in der abgelaufenen Saison an Newcastle verliehen. Dort kam er in 22 Pflichtspielen zum Einsatz. „Ich habe in der letzten Saison viel Erfahrung gesammelt und mit dem Kader, den wir haben, wollen wir in dieser Saison noch weiter nach vorne kommen. Ich kann es kaum erwarten anzufangen“, so der aktuelle englische U20-Nationalspieler.