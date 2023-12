Caicedo erläutert Liverpool-Korb

Moisés Caicedo begründet, weshalb er sich im Sommer gegen einen Wechsel zum FC Liverpool entschieden hat. Gegenüber ‚Sky Sports‘ sagt der 22-Jährige: „Ich habe lange Zeit mit Chelsea gesprochen. Es war unmöglich, Chelsea Nein zu sagen, weil sie mich unterstützt haben. Im Sommer habe ich sehr gelitten, weil es kompliziert war, Brighton zu verlassen. Sie waren bei mir und im letzten Moment rief mich Liverpool an, aber es war zu spät, weil ich für Chelsea spielen wollte. Es war schwer, Chelsea eine Absage zu erteilen.“

Caicedo wechselte im Sommer für 116 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea. Auch der FC Liverpool war sich mit den Seagulls bereits über eine Ablöse von 127 Millionen Euro einig. Der Ecuadorianer ließ sich jedoch nicht überzeugen. Statt Caicedo verpflichtete Liverpool Wataru Endo (30) vom VfB Stuttgart. Für den Japaner legten Jürgen Klopp und die Reds lediglich 20 Millionen Euro auf den Tisch und sparten im Vergleich zu einer Caicedo-Verpflichtung ordentlich Geld. Geld, das der LFC am Deadline Day teilweise in eine Verpflichtung von Ryan Gravenberch steckte. Der Niederländer wechselte für 40 Millionen an die Anfield Road.