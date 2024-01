Entscheidung um Teuchert

https://www.hannover96.de/newscenter/news/details/cedi.html

Kein Winterwechsel: Cedric Teuchert bleibt

Cedric Teuchert bleibt mindestens bis zum Ende der laufenden Saison bei Hannover 96. Ein ihm vorliegendes Angebot, in diesem Winter in die USA zu wechseln, will und wird er nicht weiterverfolgen.