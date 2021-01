Neville übernimmt Inter Miami

Phil Neville heuert bei MLS-Klub Inter Miami an. Wie der Klub aus Florida vermeldet, übernimmt der ehemalige englische Nationalspieler, zuletzt Coach der englischen Frauen-Nationalmannschaft, das Amt des Cheftrainers.

Damit arbeitet Neville künftig mit seinem alten Weggefährten und Inter-Mitgründer David Beckham zusammen. „Ich kenne Phil seit wir beide Teenager an der Manchester United Academy waren. Wir teilen eine Fußball-DNA“, freut sich der Superstar.

Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!



