Gruda in England: „Ich ziehe es voll durch“

Brajan Gruda (20) hat sich zu seinem Wechsel zu Brighton & Hove Albion im vergangenen Sommer geäußert. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der deutsche U21-Nationalspieler: „Ich habe einen schwierigen Schritt gewählt. Es ist die beste Liga der Welt. Ich hoffe einfach, dass es gut wird.“

Nach seiner erfolgreichen Premierensaison in der Bundesliga verkaufte Mainz 05 sein Eigengewächs für 31 Millionen Euro in die Premier League. Dort bringt es Gruda erst auf magere fünf Startelfeinsätze. Trotzdem gibt sich der dribbelstarke Rechtsaußen optimistisch: „Ich habe eine Entscheidung getroffen und ziehe es voll durch. Was bringt es mir, zurück zu schauen?“